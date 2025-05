Uccise il Minotauro e riuscì a fuggire dal Labirinto nei cruciverba: la soluzione è Teseo

TESEO

Curiosità e Significato di "Teseo"

Vuoi sapere di più su Teseo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Teseo.

Perché la soluzione è Teseo? Teseo è un eroe della mitologia greca noto per aver ucciso il Minotauro, una creatura mostruosa, e per essere riuscito a fuggire dal Labirinto grazie al filo di Arianna, che lo guidò nella via d'uscita. Questa leggenda lo rende la risposta corretta alla definizione proposta nei cruciverba.

Come si scrive la soluzione: Teseo

T Torino

E Empoli

S Savona

E Empoli

O Otranto

