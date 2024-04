La Soluzione ♚ Vive agiatamente La definizione e la soluzione di 8 lettere: Vive agiatamente. ABBIENTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vive agiatamente: The Strays è un film del 2023 diretto da Nathaniel Martello-White, al suo esordio alla regia. Aggettivo Significato e Curiosità su: The Strays è un film del 2023 diretto da Nathaniel Martello-White, al suo esordio alla regia. abbiente m e f sing (pl.: abbienti) che dispone di un discreto patrimonio, che è benestante; agiato, facoltoso Sillabazione ab | bièn | te Pronuncia IPA: /ab'bjnte/ Etimologia / Derivazione participio presente di avere, formato sul congiuntivo abbia Sinonimi (aggettivo) agiato, danaroso, facoltoso, provvisto di mezzi

agiato, danaroso, facoltoso, provvisto di mezzi (sostantivo) benestante, possidente, ricco, Contrari bisognoso, disagiato, indigente, misero, nullatenente, povero Altre Definizioni con abbiente; vive; agiatamente; Vive in maniera agiata; Pesce: vive nelle acque costiere dei mari tropicali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vive agiatamente

ABBIENTE

A

B

B

I

E

N

T

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Vive agiatamente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.