La definizione e la soluzione di 5 lettere: Veicoli a due ruote. CICLI - BICICLI - MOTOCICLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Bottecchia Cicli Srl è un'azienda produttrice di biciclette con sede a Cavarzere, in Italia. Alcuni telai sono prodotti in Italia, ma la maggior parte della produzione si concentra in Asia, sebbene tutte le biciclette siano assemblate in Italia. I suoi prodotti sono distribuiti in Europa, Australia, Giappone e Stati Uniti. Uno di modelli di bicicletta più famosi prodotti dall’azienda è il modello Graziella.Dal 2016 l'azienda è diventata lo sponsor tecnico del team professionista italiano Androni Giocattoli-Sidermec. L'azienda fu fondata a Vittorio Veneto nel 1926 da Ottavio Bottecchia, fresco vincitore del Tour de France, e passò poi alla ...

cicli m pl

plurale di ciclo

Sillabazione

cì | cli

