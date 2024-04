La Soluzione ♚ Rombanti veicoli a due ruote La definizione e la soluzione di 8 lettere: Rombanti veicoli a due ruote. MOTORINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rombanti veicoli a due ruote: Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Il Ciao o il Bravo della Piaggio, sono due esempi tipici di ciclomotore. Giuridicamente, vengono considerati ciclomotori anche quei veicoli con aspetti simili ai motocicli con opportune modifiche e rinforzi al telaio; tuttavia esistono anche ciclomotori a tre ruote e più raramente, in alcune giurisdizioni, alcuni particolari veicoli a quattro ruote (come le minicar). Date le vaste e ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il ciclomotore (in lingua italiana anche motorino e cinquantino) è un veicolo simile ad una bicicletta, spesso dotato di pedali (con trazione a catena), caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Il Ciao o il Bravo della Piaggio, sono due esempi tipici di ciclomotore. Giuridicamente, vengono considerati ciclomotori anche quei veicoli con aspetti simili ai motocicli con opportune modifiche e rinforzi al telaio; tuttavia esistono anche ciclomotori a tre ruote e più raramente, in alcune giurisdizioni, alcuni particolari veicoli a quattro ruote (come le minicar). Date le vaste e ... motorini m pl plurale di motorino Sillabazione mo | to | rì | ni Etimologia / Derivazione vedi motorino Altre Definizioni con motorini; rombanti; veicoli; ruote; Piccoli veicoli a due ruote per bambini; È percorsa da veicoli a due ruote; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Rombanti veicoli a due ruote

MOTORINI

M

O

T

O

R

I

N

I

