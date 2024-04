La definizione e la soluzione di 17 lettere: Lo strato meno abbiente delle società industriali. SOTTOPROLETARIATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il sottoproletariato (in tedesco Lumpenproletariat, letteralmente "proletariato cencioso"), nelle società industriali strutturatesi in età moderna, è la classe sociale più economicamente e culturalmente degradata, priva di coscienza di classe e non organizzata sindacalmente, i cui componenti traggono il loro reddito da occupazioni vicine a quelle del proletariato ma tuttavia occasionali o talvolta perfino sfocianti nell'illegalità. Il termine sorge, soprattutto nell'analisi marxista, per definire una classe sociale economicamente più debole rispetto al proletariato, che, invece, può fare affidamento su un reddito relativamente più stabile e ...

sottoproletariato ( approfondimento) m inv

(sociologia) (politica) (diritto) (economia) nel pensiero economico e sociale di Karl Marx, insieme di persone economicamente e socialmente instabili formanti gli strati più poveri della popolazione di una città

Sillabazione

sot | to | pro | le | ta | rià | to

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

da sotto- e proletariato