La Soluzione ♚ Più che abbiente La definizione e la soluzione di 5 lettere: Più che abbiente. RICCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Piu che abbiente: Aggettivo Significato e Curiosità su ricco ( approfondimento) m sing in possesso di ricchezze, beni e mezzi molto superiori alla norma tu sai qual è il Paese più ricco che ha qualcosa in abbondanza (senso figurato) che permette di ottenere molto è una terra ricca e fertile che indica ricchezza, lussuoso di grande valore lucroso, che procura arricchimento (senso figurato) che ha tanto e da trasmettere è un popolo ricco di tradizioni Sostantivo ricco ( approfondimento) m sing persona ricca Sillabazione rìc | co Pronuncia IPA: /'rikko/ Etimologia / Derivazione dal longobardo rihi, potente Citazione Sinonimi (aggettivo) abbiente, agiato, danaroso, dotato,facoltoso

abbiente, agiato, danaroso, dotato,facoltoso elegante, fastoso, lussuoso, opulento, principesco, regale, sfarzoso, sontuoso, prezioso, splendido

( per estensione ) abbondante, carico, considerevole,consistente, copioso, cospicuo, dotato, ingente, lucroso, pieno, prosperoso

abbondante, carico, considerevole,consistente, copioso, cospicuo, dotato, ingente, lucroso, pieno, prosperoso ( per estensione ) (di terreno, vegetazione) fecondo, fertile, grasso, lussureggiante, pingue, rigoglioso, produttivo

fecondo, fertile, grasso, lussureggiante, pingue, rigoglioso, produttivo ( per estensione ) (di terreno, vegetazione) ( uso letterario ) ubertoso

ubertoso (sostantivo) capitalista, miliardario,milionario, nababbo, plutocrate, possidente, riccone, benestante

Contrari (aggettivo) bisognoso, disagiato, indigente, misero, povero

bisognoso, disagiato, indigente, misero, povero dimesso, disadorno, modesto, squallido

esiguo infecondo, limitato, piccolo, scarso, sguarnito

( per estensione ) (di terreno, vegetazione) arido, improduttivo, infecondo, magro, stentato, sterile,

arido, improduttivo, infecondo, magro, stentato, sterile, ( per estensione ) semplice

semplice (sostantivo) accattone, mendicante, nullatenente, proletario

Termini correlati avaro, generoso

filantropo Parole derivate riccamente, ricchezza, ricchissimo, riccone Proverbi e modi di dire ricco sfondato: ricchissimo. Altre Definizioni con ricco; abbiente; Compagnie di amiconi; L Alessandro che ha scritto il romanzo breve Seta; La casta indiana meno abbiente; Lo strato meno abbiente delle società industriali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Più che abbiente

RICCO

R

I

C

C

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Più che abbiente' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.