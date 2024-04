La Soluzione ♚ Il gioco di società con Viale dei Giardini

Curiosità su Il gioco di societa con viale dei giardini: Littorio era al posto di largo augusto), largo augusto e via dei giardini. parco della vittoria, uno dei "terreni" presenti nel gioco, è una traduzione adattata... Monopoli (AFI: [mo'npoli]; Menòple in dialetto monopolitano, pron. [m'npl], ) è un comune italiano di 47 896 abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia. Il suo caratteristico centro storico di origine alto-medievale, sovrapposto ai resti di un abitato messapico fortificato già nel V secolo a.C., si affaccia sul mare circondato da alte mura. Importante è l'attività portuale.

