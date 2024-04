La Soluzione ♚ Sono spesso abbinate alle falciatrici La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sono spesso abbinate alle falciatrici. LEGATRICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sono spesso abbinate alle falciatrici: Il ferraiolo è, in via generale, un artigiano edile che lavora con il ferro. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il ferraiolo è, in via generale, un artigiano edile che lavora con il ferro. legare (vai alla coniugazione) stringere con una fune, una catena o un altro vincolo: quel mago si fece legare stretto ma riuscì a sciogliere la corda; allacciare, annodare: legati bene le scarpe; collegare, fermare con una fune, catena, eccetera: ho legato la bicicletta al palo; (senso figurato) unire, congiungere: la nostra amicizia ci lega profondamente; (senso figurato) obbligarsi, impegnarsi: mi lego a questa promessa; (legatoria) lo stesso che rilegare; (oreficeria) lo stesso che incastonare; (gastronomia) addensare una salsa, una minestra o un altro preparato: per legare bene gli ingredienti, aggiungere un po' di farina e tuorlo d'uovo; (musica) eseguire un gruppo di note senza staccar le (diritto) disporre un proprio bene, dopo la morte a favore di un altro Sillabazione le | gà | re Pronuncia IPA: /le'ga.re/ Etimologia / Derivazione ( stringere) dal latino ligare , infinito presente attivo di ligo , a sua volta discendente del proto-indoeuropeo *ley- , "unire con corde, legare"

dal latino , infinito presente attivo di , a sua volta discendente del proto-indoeuropeo , "unire con corde, legare" ( lasciare in eredità) dal latino legare, infinito presente attivo di lego, a sua volta un derivato di lex, "legge", nel senso di "assegnare (qualcosa a qualcuno) secondo la legge" Sinonimi stringere insieme, stringere, unire insieme, allacciare, annodare, incatenare, avvolgere, collegare, congiungere, connettere, avvinghiare, avvincere

attaccare, fermare, fissare, bloccare, assicurare, ancorare

( senso figurato ) impedire, trattenere, ostacolare, obbligare, costringere, imporre, vincolare, prevaricare

impedire, trattenere, ostacolare, obbligare, costringere, imporre, vincolare, prevaricare (metallurgia) saldare, mescolare, amalgamare, mischiare, miscelare

saldare, mescolare, amalgamare, mischiare, miscelare ( senso figurato ) (idee, pensieri) unire, tenere assieme, connettere

unire, tenere assieme, connettere (un libro) rilegare

rilegare (in oreficeria) incastonare, incastrare

incastonare, incastrare (gastronomia) addensare

addensare (metallurgia) fare lega, associarsi, accordarsi, fondersi, armonizzare

fare lega, associarsi, accordarsi, fondersi, armonizzare ( senso figurato ) andare d’accordo, star bene insieme, capirsi, comprendersi

andare d’accordo, star bene insieme, capirsi, comprendersi ( senso figurato ) concatenarsi

concatenarsi ( letterario ) avvincere

avvincere (diritto) lasciare, trasmettere, testare Contrari slegare, sciogliere, slacciare

staccare, sbloccare, disancorare

( senso figurato ) permettere, concedere, consentire

permettere, concedere, consentire (metallurgia) scomporre, scorporare

scomporre, scorporare ( senso figurato ) (idee, pensieri) separare, dividere

separare, dividere ( senso figurato ) litigare, bisticciare

litigare, bisticciare (diritto) ereditare Parole derivate allegare, collegare, legarsi, obbligare, rilegare Termini correlati alleare, lega, legaccio, legame, legamento, legatore, legatrice, legatura Proverbi e modi di dire pazzo da legare : del tutto fuori di testa

: del tutto fuori di testa legare le mani a qualcuno : ( senso figurato ) impedirgli di svolgere un'attività, togliergli la libertà; superlativo: legare qualcuno mani e piedi ;

: impedirgli di svolgere un'attività, togliergli la libertà; superlativo: ; legare la lingua a qualcuno : ( senso figurato ) impedirgli di esprimersi liberamente;

: impedirgli di esprimersi liberamente; legarsi qualcosa al dito: (senso figurato) meditare vendetta; Altre Definizioni con legatrici; sono; spesso; abbinate; falciatrici; Sono frequentate allo stadio solo dai non abbonati; L abbazia francese in cui sono le tombe dei Savoia; Un gusto spesso abbinato al cioccolato; Finiscono spesso con il litigare; Due cose abbinate; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sono spesso abbinate alle falciatrici

LEGATRICI

L

E

G

A

T

R

I

C

I

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Sono spesso abbinate alle falciatrici' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.