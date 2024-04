La definizione e la soluzione di 15 lettere: Risolleva chi si abbatte. INCORAGGIAMENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: You'll Never Walk Alone (titolo spesso abbreviato in YNWA) è una canzone di scena, scritta dalla coppia statunitense Rodgers/Hammerstein per il musical del 1945 Carousel. Originariamente concepita per marcare due momenti salienti dell'azione (quando la protagonista rimane vedova a causa del suicidio del marito e, nel finale, in segno di incoraggiamento verso la loro figlia quando questa sta affrontando l'ultimo anno di scuola: in italiano You'll never walk alone significa "Non camminerai mai da solo/a"), in seguito è divenuta uno standard per numerosi cantanti, tra cui Nina Simone, Frank Sinatra, Roy Hamilton, Billy Eckstine, Doris Day, ...

incoraggiamento m sing (pl.: incoraggiamenti)

invito a persistere nel raggiungimento di un obiettivo

Sillabazione

in | co | rag | gia | mén | to

Pronuncia

IPA: /inkoradda'mento/

Etimologia / Derivazione

da incoraggiare, derivazione di coraggio

Citazione

Sinonimi

conforto, esortazione, incentivo, [incitamento]],impulso, invito, pungolo, sollecitazione, sostegno, spinta, sprone, stimolo

Contrari

scoraggiamento, sconforto

dissuasione, freno, remora

Termini correlati