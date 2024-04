La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si abbatte ai piedi di un pendio. FRANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l'azione della forza di gravità. Con lo stesso termine ci si riferisce, per metonimia, al materiale coinvolto nel movimento, cioè al corpo di frana. Le frane possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, sia per quanto riguarda il materiale coinvolto e il tipo di movimento, sia per la loro estensione e profondità, sia per la loro velocità e durata. Alcuni esempi di frane sono le colate rapide di detrito o di fango, i crolli di roccia e gli scorrimenti di terreno lenti e profondi. Le frane caratterizzano una grande varietà di ambienti, ...

frana ( approfondimento) f sing (pl.: frane)

(geologia) distacco dal fianco di una montagna o collina, o comunque da un terreno in pendenza, di materiale roccioso con conseguente caduta di tale materiale verso il basso (senso figurato) fallimento dovuto a negligenza e disorganizzazione la riserva sostituì il titolare ma fu una frana

non sono riuscito ad arrivare in tempo perché ho perso il treno, scusami, sono una frana

Sillabazione

frà | na

Pronuncia

IPA: /'frana/

Etimologia / Derivazione

derivato probabilmente dal latino fragina, derivato a sua volta di frangere, ossia "rompere"

Sinonimi

franabile, franamento, smottamento, scoscendimento, sfaldamento

( senso figurato ) crollo, dissesto, tracollo, fallimento, rovina, fiasco rovina

crollo, dissesto, tracollo, fallimento, rovina, fiasco rovina (familiare) , (scherzoso) incapace

Contrari

successo, affermazione

Parole derivate

franabile, franamento, franare

Termini correlati