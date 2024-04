La definizione e la soluzione di 4 lettere: Li abbatte il tempo. TABÙ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Portoghese

Aggettivo

Significato e Curiosità su: In una società umana un tabù (anche tabu nel solo senso proprio del termine, in ambito scientifico; dal polinesiano tapu, in hawaiano kapu) è una forte proibizione (o interdizione), relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata "sacra e proibita". Infrangere un tabù è solitamente considerata cosa ripugnante e degna di biasimo da parte della comunità. Mircea Eliade scrive: "Il cosiddetto tabù - parola polinesiana adottata dagli etnografi - è precisamente la condizione delle persone, degli oggetti e delle azioni isolate e vietate per il pericolo rappresentato dal loro contatto. In generale, sono o diventano tabù ...

tabu

tabù

Sostantivo

tabu m

tabù

Sillabazione

ta | bu

Pronuncia

IPA: /ta'bu/

Tedesco

Aggettivo

tabu non attributivo, invariabile

tabù

Sillabazione

ta | bu

Pronuncia