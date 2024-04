La Soluzione ♚ Lo abbatte il boscaiolo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo abbatte il boscaiolo. ALBERO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo abbatte il boscaiolo: Un albero (dal latino arbor) è una pianta legnosa perenne, capace di svilupparsi in altezza grazie ad un fusto legnoso, detto "tronco", che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo. L'insieme dei rami e delle foglie determina la chioma che può avere forme diverse a seconda delle specie e delle condizioni ambientali. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un albero (dal latino arbor) è una pianta legnosa perenne, capace di svilupparsi in altezza grazie ad un fusto legnoso, detto "tronco", che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo. L'insieme dei rami e delle foglie determina la chioma che può avere forme diverse a seconda delle specie e delle condizioni ambientali. albero ( approfondimento) m sing (pl.: alberi) (botanica) vegetale perenne dotato di un fusto legnoso molto alto, spesso e duro, detto tronco, di rami in genere coperti di foglie (toscano) (botanica) pioppo bianco (Populus alba) (marina) palo che sostiene le vele di una nave (matematica) (informatica) grafo connesso aciclico qualunque struttura dotata di un asse principale avente diramazioni (meccanica) organo rotante che trasmette forza motrice e potenza alle parti in movimento (araldica) figura araldica convenzionale nella quale non si distinguono le foglie; se la specie arborea è riconoscibile, per la forma o per le foglie, va blasonata con il suo nome esatto; di norma rappresentato di verde o al naturale Sillabazione àl | be | ro Pronuncia IPA: /'albero/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione (pianta perenne legnosa) : dal latino arbor

: dal latino (pioppo bianco): dall'antico albaro, a sua volta dal latino albarus, derivazione di albus "bianco" (fonte Treccani); Citazione Sinonimi pianta

tronco, fusto, ceppo

( marina ) antenna

antenna ( meccanica ) asse

asse (pioppo bianco) gattice, albogatto Parole derivate alberare, alberatura, alberato, albero della morte, albero del Panama, albero del pepe, albero del rosario, albero del sego, albero bottiglia, albero dei paternostri, albero dei salami, alberato, alberatura, albero di Natale, arboreo, arboreto, arboricoltura, monoalbero, semialbero Termini correlati ( botanica ) pianta, vegetale

pianta, vegetale (meccanica) asse, camme, mozzo Varianti (antico) arbore, albore Alterati ( diminutivo ) alberello, alberetto, alberino

La risposta a Lo abbatte il boscaiolo

ALBERO

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo abbatte il boscaiolo' è.