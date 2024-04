La Soluzione ♚ Il processo di abbandono dei combustibili fossili La definizione e la soluzione di 17 lettere: Il processo di abbandono dei combustibili fossili. DECARBONIZZAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il processo di abbandono dei combustibili fossili: La decarbonizzazione è il processo di riduzione del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti di energia. Ovvero, considerando i diversi rapporti carbonio-idrogeno che caratterizzano la composizione delle principali materie prime energetiche, il processo rappresenta la tendenza alla riduzione di questo rapporto. Per esempio, "...Il carbone ha [...] due atomi di carbonio per ogni atomo di idrogeno (rapporto 2:1). Il petrolio ha un rapporto carbonio-idrogeno pari a 1:2, ossia per ogni atomo di carbonio esistono due atomi di idrogeno, mentre quello del gas naturale è pari a 1:4 – ed è il più basso tra le fonti d’energia fossile." Quindi il gas ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La decarbonizzazione è il processo di riduzione del rapporto carbonio-idrogeno nelle fonti di energia. Ovvero, considerando i diversi rapporti carbonio-idrogeno che caratterizzano la composizione delle principali materie prime energetiche, il processo rappresenta la tendenza alla riduzione di questo rapporto. Per esempio, "...Il carbone ha [...] due atomi di carbonio per ogni atomo di idrogeno (rapporto 2:1). Il petrolio ha un rapporto carbonio-idrogeno pari a 1:2, ossia per ogni atomo di carbonio esistono due atomi di idrogeno, mentre quello del gas naturale è pari a 1:4 – ed è il più basso tra le fonti d’energia fossile." Quindi il gas ... carbone ( approfondimento) m inv (geologia) (chimica) (mineralogia) (ingegneria) combustibile fossile estratto dalla roccia, derivato dalla degradazione di alberi giganti di origine antichissima il sole non brucia come il carbone, ma risplende per la fusione dei nuclei di idrogeno Sillabazione car | bó | ne Pronuncia IPA: /kar'bone/ Etimologia / Derivazione dal latino carbo Sinonimi torba, antracite, litantrace, coke, lignite

