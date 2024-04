La Soluzione ♚ Molluschi fossili estinti La definizione e la soluzione di 8 lettere: Molluschi fossili estinti. AMMONITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Molluschi fossili estinti: Le ammoniti (sottoclasse Ammonoidea) sono un gruppo di molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel Devoniano Inferiore (circa 400 milioni di anni fa) ed estintisi intorno al limite Cretaceo Superiore-Paleocene (65,5 ± 0,3 Ma) senza lasciare discendenti noti. Si tratta di animali di ambiente marino, caratterizzati da una conchiglia esterna composta prevalentemente di carbonato di calcio, sotto forma di aragonite, e in parte di una sostanza organica di natura proteica (conchiolina). La conchiglia era suddivisa internamente da setti in diverse camere, di cui il mollusco occupava solo l'ultima (camera d'abitazione). Le altre, che componevano ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le ammoniti (sottoclasse Ammonoidea) sono un gruppo di molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel Devoniano Inferiore (circa 400 milioni di anni fa) ed estintisi intorno al limite Cretaceo Superiore-Paleocene (65,5 ± 0,3 Ma) senza lasciare discendenti noti. Si tratta di animali di ambiente marino, caratterizzati da una conchiglia esterna composta prevalentemente di carbonato di calcio, sotto forma di aragonite, e in parte di una sostanza organica di natura proteica (conchiolina). La conchiglia era suddivisa internamente da setti in diverse camere, di cui il mollusco occupava solo l'ultima (camera d'abitazione). Le altre, che componevano ... ammoniti m pl plurale di ammonito

Voce verbale ammoniti participio passato maschile plurale di ammonire Sillabazione am | mo | nì | ti Etimologia / Derivazione vedi ammonire Sinonimi esortati, avvisati, avvertiti, consigliati, messi in guardia

rimproverati, sgridati, brontolati, ripresi, corretti

puniti Contrari distolti, dissuasi, sconsigliati

invitati, incoraggiati, istigati

elogiati, lodati



Altre Definizioni con ammoniti; molluschi; fossili; estinti; Molluschi con lo champagne; Molluschi commestibili; Un appassionato di fossili; La scienza dei fossili; Famiglia di pesci antichissimi che si credevano estinti; Giganteschi rettili marini estinti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Molluschi fossili estinti

AMMONITI

A

M

M

O

N

I

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Molluschi fossili estinti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.