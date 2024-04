La Soluzione ♚ L abbandono della lotta La definizione e la soluzione di 4 lettere: L abbandono della lotta. RESA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L abbandono della lotta: Con il termine resa del Giappone si fa riferimento alla resa incondizionata dell'Impero giapponese alle potenze alleate nella seconda guerra mondiale, in seguito al discorso dell'imperatore Hirohito del 15 agosto 1945, dove il sovrano si rivolse per la prima volta al suo popolo dichiarando la fine dei combattimenti; l'atto di resa venne ufficialmente firmato il 2 settembre dai delegati delle forze armate giapponesi e dai rappresentanti delle nazioni vincitrici a bordo della USS Missouri ancorata nella baia di Tokyo, ponendo definitivamente termine ai combattimenti nel fronte del Pacifico della seconda guerra mondiale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Con il termine resa del Giappone si fa riferimento alla resa incondizionata dell'Impero giapponese alle potenze alleate nella seconda guerra mondiale, in seguito al discorso dell'imperatore Hirohito del 15 agosto 1945, dove il sovrano si rivolse per la prima volta al suo popolo dichiarando la fine dei combattimenti; l'atto di resa venne ufficialmente firmato il 2 settembre dai delegati delle forze armate giapponesi e dai rappresentanti delle nazioni vincitrici a bordo della USS Missouri ancorata nella baia di Tokyo, ponendo definitivamente termine ai combattimenti nel fronte del Pacifico della seconda guerra mondiale. resa ( approfondimento) f inv l'atto dell'arrendersi, il capitolare resa incondizionata: trattato secondo cui una parte accetta di arrendersi al nemico senza avanzare alcun tipo di pretesa restituzione di qualcosa (agricoltura) quantità di prodotto raccolto riferito alla superficie coltivata (chimica) quantità di prodotto, che si è riusciti ad ottenere da una reazione chimica Voce verbale resa participio passato femminile singolare di rendere Sillabazione ré | sa Pronuncia IPA: /'reza/ Etimologia / Derivazione da reso, participio passato di rendere Sinonimi restituzione, rimborso, riconsegna, risarcimento, indennizzo

(militare) consegna delle armi, capitolazione

consegna delle armi, capitolazione ( per estensione ) abbandono, fallimento, rinuncia

abbandono, fallimento, rinuncia utile, guadagno, rendita

efficienza, produttività, rendimento, ricavo, utile Contrari resistenza

attacco

