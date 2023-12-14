Un appassionato di fossili

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un appassionato di fossili' è 'Paleontologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALEONTOLOGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un appassionato di fossili" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un appassionato di fossili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Paleontologo? Un appassionato di fossili è qualcuno che studia e cerca resti di organismi preistorici, spesso con grande entusiasmo. Questo interesse lo porta a esplorare siti archeologici e a conoscere le ere passate attraverso i reperti. La figura del paleontologo rappresenta proprio questa passione per la scoperta del passato naturale della Terra, combinando scienza e curiosità. La sua attività contribuisce a comprendere l'evoluzione e la storia della vita sul nostro pianeta.

Per risolvere la definizione "Un appassionato di fossili", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un appassionato di fossili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Paleontologo:

P Padova A Ancona L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un appassionato di fossili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

