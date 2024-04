La definizione e la soluzione di 8 lettere: Piccoli segreti che si scoprono. ALTARINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

altare ( approfondimento) m sing (pl.: altari)

(antico) luogo, struttura per sacrifici in nome degli dei (religione) (cristianesimo) (architettura) struttura per la celebrazione della Messa e altri uffici divini

Sillabazione

al | tà | re

Pronuncia

IPA: /al'tare/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare e tardo altare

Citazione

Sinonimi

(per il culto degli dei) edicola

edicola tavola liturgica, mensa sacra, ara

Parole derivate

retroaltare

Contrari

contraltare

Termini correlati

Altare della Patria (monumento al Milite Ignoto)

Altare

Alterati

(diminutivo) altarino

Proverbi e modi di dire