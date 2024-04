La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un estremità del nervo. TERMINAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il problema della terminazione (dall'inglese Halting problem, tradotto anche con problema dell'arresto o problema della fermata) chiede se sia sempre possibile, descritto un algoritmo e un determinato ingresso finito, stabilire se l'algoritmo in questione termina o continua la sua esecuzione all'infinito. È stato dimostrato che non può esistere un algoritmo generale in grado di risolvere il problema per tutti i possibili ingressi. La versione più nota del problema è quella proposta nel 1936 dal matematico Alan Turing, insieme alla dimostrazione della sua indecidibilità.

terminazione f sing (pl.: terminazioni)

parte conclusiva di qualcosa

Sillabazione

ter | mi | na | zi | ò | ne

Etimologia / Derivazione

Deriva da terminare a sua volta da termine