La definizione e la soluzione di 6 lettere: Li pagano gli abbonati. CANONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il Canone buddista è l'insieme dei testi sacri del Buddismo, tradizionalmente indicati come Tripiaka ("tre canestri") e suddivisi in tre canoni: il Canone pali (o Pali Tipiaka), il Canone cinese (, Dàzàng jing), e il Canone tibetano (composto dal Kangyur e dal Tanjur), così denominati in base alla lingua degli scritti. Parte dei Canoni cinese e tibetano si rifanno ad un precedente Canone tradotto in sanscrito ibrido sotto l'Impero Kushan, per la maggior parte andato perduto. In particolare, il Canone buddista raccoglie gli insegnamenti, i sermoni, le parabole e i detti di Siddhartha Gautama (il Buddha), le regole di vita all'interno ...

canoni m pl

plurale di canone

Sillabazione

cà | no | ni

Etimologia / Derivazione

vedi canone