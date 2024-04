La Soluzione ♚ Gli abbonati che pagano più del dovuto La definizione e la soluzione di 11 lettere: Gli abbonati che pagano più del dovuto. SOSTENITORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli abbonati che pagano piu del dovuto: I fratelli di Gesù sono menzionati in alcuni brani del Nuovo Testamento e in alcuni scritti di autori cristiani successivi. Nel Vangelo secondo Marco (6,3) e in quello di Matteo (13,55) vengono menzionati quattro maschi, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e un imprecisato numero di sorelle (anonime): secondo Epifanio di Salamina le sorelle erano due, una chiamata Salomè e l'altra Anna oppure Maria. Data la sporadicità degli accenni e la polisemia del termine "fratello" nelle lingue semitiche sono state proposte diverse interpretazioni: che fossero figli di Maria e di Giuseppe; che fossero figli di un matrimonio precedente di Giuseppe; che ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I fratelli di Gesù sono menzionati in alcuni brani del Nuovo Testamento e in alcuni scritti di autori cristiani successivi. Nel Vangelo secondo Marco (6,3) e in quello di Matteo (13,55) vengono menzionati quattro maschi, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e un imprecisato numero di sorelle (anonime): secondo Epifanio di Salamina le sorelle erano due, una chiamata Salomè e l'altra Anna oppure Maria. Data la sporadicità degli accenni e la polisemia del termine "fratello" nelle lingue semitiche sono state proposte diverse interpretazioni: che fossero figli di Maria e di Giuseppe; che fossero figli di un matrimonio precedente di Giuseppe; che ... sostenitori m pl plurale di sostenitore Sostantivo, forma flessa sostenitori m pl plurale di sostenitore Sillabazione so | ste | ni | tó | ri Etimologia / Derivazione vedi sostenitore Sinonimi alleati, amici, collaboratori, difensori, fan, fautori, favoreggiatori, fiancheggiatori, partigiani, patrocinatori, propugnatori, protettori, simpatizzanti, solidali, supporter, tifosi

(senso figurato) assertori Contrari avversari, concorrenti, nemici, oppositori, rivali Altre Definizioni con sostenitori; abbonati; pagano; dovuto; Li pagano gli abbonati; Come certi apparecchi per abbonati Rai; Lettrici e utenti che pagano una volta l anno; Culto dovuto alla Madonna; Corrispondere il dovuto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Gli abbonati che pagano più del dovuto

SOSTENITORI

