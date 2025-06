Suona in particolari scatole nei cruciverba: la soluzione è Carillon

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Suona in particolari scatole' è 'Carillon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARILLON

Perché la soluzione è Carillon? Un carillon è uno strumento musicale che produce suoni melodiosi azionando un meccanismo a scatto, spesso racchiuso in scatole decorate. Quando si apre, le sue piccole campane o braccia di metallo vibrano, creando una dolce melodia. È un oggetto che trasmette nostalgia e magia, ideale come regalo o decorazione, portando un tocco di poesia nelle case.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

