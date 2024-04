La definizione e la soluzione di 4 lettere: Città etrusca presso Sarzana. LUNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sardo gallurese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Luni (Luni in ligure) è un comune italiano sparso di 8 089 abitanti della provincia della Spezia in Liguria. La sede comunale è situata nella frazione di Casano. Fino al 20 aprile 2017 il comune era denominato Ortonovo (Ortoneuvo in ligure, Ortnò nel dialetto della Lunigiana). Ha il titolo di città. Confinante con la provincia di Massa-Carrara (comune di Carrara), in Toscana, è il comune ligure più orientale.

luni m inv

lunedì

Romeno

Sostantivo

luni m

lunedì

Sillabazione

lu| ni

Pronuncia

IPA: /'lun/

Etimologia / Derivazione

vedi lunedì

Dexonline, Dizionario rumeno monolingua edizione online

Sardo sassarese

Sostantivo

luni

lunedì

Siciliano

Sostantivo

luni m inv

lunedì

Sillabazione

lù | ni

Etimologia / Derivazione

dal latino (dies) lunis