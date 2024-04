La Soluzione ♚ Benedettini dell abate Bernone La definizione e la soluzione di 11 lettere: Benedettini dell abate Bernone. CLUNIACENSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Benedettini dell abate bernone: La Congregazione cluniacense (o di Cluny) è una delle numerose congregazioni che nascono dall'Ordine di San Benedetto, la cui regola cioè si ispira a quella benedettina. I religiosi appartenenti pospongono al loro nome la sigla O.S.B. Clun. Aggettivo Significato e Curiosità su: La Congregazione cluniacense (o di Cluny) è una delle numerose congregazioni che nascono dall'Ordine di San Benedetto, la cui regola cioè si ispira a quella benedettina. I religiosi appartenenti pospongono al loro nome la sigla O.S.B. Clun. benedettino m sing (religione) , (cristianesimo) concernente San Benedetto Sostantivo benedettino ( approfondimento) m sing (pl.: benedettini) (religione) monaco dell'ordine religioso costituito da San Benedetto Sillabazione be | ne | det | ti | no Pronuncia IPA: /benedet'tino/ Etimologia / Derivazione dal latino benedicere ovvero "dire bene" Termini correlati barnabita, carmelitano, circestense, cluniacense, francescano, gesuita, oblato, salesiano Altre Definizioni con cluniacensi; benedettini; abate; bernone; Il superiore dei Benedettini; Il motto dei Benedettini; La Manon dell abate Prévost; L isola carceraria dell abate Faria; Frutti come le Abate Fétel; Cerca altre soluzioni cruciverba

