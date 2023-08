Appartengono alla più alta casta indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartengono alla più alta casta indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRAMINI

Significato/Curiosita : Appartengono alla piu alta casta indiana

I nomi delle caste, dalla più alta alla più bassa, sono: speciale, nucleare, base, complessa e ostile. speciale è una casta rara in cui nascere, permette... Dagli stessi bramini), le prerogative e le funzioni sacerdotali dei bramini vengono sempre più a delinearsi. è in questi testi che i bramini iniziano a... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

