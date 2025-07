Indiano senza casta nei cruciverba: la soluzione è Paria

PARIA

Curiosità e Significato di Paria

La soluzione Paria di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Paria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Paria? Paria indica una persona considerata senza casta o rango sociale, spesso emarginata e discriminata in India. Storicamente, i paria erano esclusi da molte attività sociali e religiose a causa della loro condizione. Oggi il termine si usa anche figurativamente per descrivere chi vive ai margini della società o viene trattato come invisibile, sottolineando l’importanza di riconoscere l’uguaglianza tra tutti.

Come si scrive la soluzione Paria

Stai cercando la risposta alla definizione "Indiano senza casta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A S T O E S N T T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SESSANTOTTO" SESSANTOTTO

