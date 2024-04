La Soluzione ♚ L aristocratico di Mitilene che abbatté il tiranno Melancro La definizione e la soluzione di 7 lettere: L aristocratico di Mitilene che abbatté il tiranno Melancro. PITTACO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L aristocratico di mitilene che abbatte il tiranno melancro: Pìttaco (Mitilene, 640 a.C. circa – 570 a.C. circa) è stato un filosofo e politico greco antico che fu parte del gruppo dei Sette Sapienti. Aggettivo Significato e Curiosità su: Pìttaco (Mitilene, 640 a.C. circa – 570 a.C. circa) è stato un filosofo e politico greco antico che fu parte del gruppo dei Sette Sapienti. danneggiato m sing che ha patito un danno Voce verbale danneggiato participio passato di danneggiare Sillabazione dan | neg | già | to Pronuncia IPA: /danned'dato/ Etimologia / Derivazione vedi danneggiare Citazione Sinonimi sinistrato, incidentato

guastato, rotto, deteriorato, rovinato

Né aristocratico nè proletario; Abbatté il regno di Lidia; Il mese in cui Napoleone abbatté il Direttorio; Antico popolo che abbatté l impero babilonese; Fu tiranno di Siracusa;

La risposta a L aristocratico di Mitilene che abbatté il tiranno Melancro

PITTACO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'L aristocratico di Mitilene che abbatté il tiranno Melancro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.