La Soluzione ♚ Una Repubblica dei Caraibi La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una Repubblica dei Caraibi. HAITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una repubblica dei caraibi: Haiti (AFI: /a'i:ti/; in creolo haitiano: Ayiti), ufficialmente Repubblica di Haiti (in creolo haitiano: Repiblik Ayiti), è uno Stato situato nell'isola di Hispaniola, nel Mar dei Caraibi, confina a est con la Repubblica Dominicana. Un tempo colonia francese, è stata la seconda nazione delle Americhe a dichiarare la propria indipendenza, dopo gli Stati Uniti d'America. L'indipendenza dalla Francia fu dichiarata il 1º gennaio 1804. L'isola è storicamente caratterizzata da una marcata instabilità politica e dalla fragilità del territorio. Colpita nell'estate 2004 dall'uragano Jeanne, nel gennaio 2010 dal secondo terremoto più distruttivo ... Haiti ( approfondimento) (toponimo) (geografia) stato dell'America centrale, situato nei Caraibi, occupando il parte occidentale dell'isola di Hispaniola. Confina ad est con la Repubblica Dominicana e la sua capitale è Port-au-Prince Parole derivate haitiano Altre Definizioni con haiti; repubblica; caraibi; Uno Stato dei Caraibi; Vi spadroneggiò Papà Doc; La Repubblica Democratica del Congo una volta; Repubblica Italiana; Lo Orlando dei Pirati dei Caraibi;

La risposta a Una Repubblica dei Caraibi

