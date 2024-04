La Soluzione ♚ Catturare e trattenere un liquido La definizione e la soluzione di 9 lettere: Catturare e trattenere un liquido. ASSORBIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Catturare e trattenere un liquido: L'intestino crasso o grande intestino (lat. intestinum crassum) è la seconda e ultima parte del sistema digestivo degli esseri vertebrati. La sua funzione è quella di assorbire l'acqua rimanente dai resti indigestibili del cibo, resti poi espulsi tramite l'ano. Lungo mediamente 170 cm, con un diametro di circa 7 cm, l'intestino crasso è diviso in cieco, colon e retto. L'intestino crasso è circa un quinto dell'intero intestino. Anatomicamente viene suddiviso in sei tratti che vengono rispettivamente chiamati: cieco, colon ascendente, colon trasverso, colon discendente, sigma e retto. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: L'intestino crasso o grande intestino (lat. intestinum crassum) è la seconda e ultima parte del sistema digestivo degli esseri vertebrati. La sua funzione è quella di assorbire l'acqua rimanente dai resti indigestibili del cibo, resti poi espulsi tramite l'ano. Lungo mediamente 170 cm, con un diametro di circa 7 cm, l'intestino crasso è diviso in cieco, colon e retto. L'intestino crasso è circa un quinto dell'intero intestino. Anatomicamente viene suddiviso in sei tratti che vengono rispettivamente chiamati: cieco, colon ascendente, colon trasverso, colon discendente, sigma e retto. assorbire (vai alla coniugazione) trattenere del liquido al proprio interno (per estensione) incorporare (chimica) effettuare un'operazione di assorbimento (fisica) incorporare energia o materia Sillabazione as | sor | bì | re Pronuncia IPA: /'assor'bire/ Etimologia / Derivazione composto dal latino ab e sorbere cioè "sorbire" Sinonimi annettere, asportare, assumere, attrarre, impregnarsi, incorporare, inglobare, inzupparsi, succhiare

(un liquido) imbeversi, intridersi

imbeversi, intridersi ( senso figurato ) (usi, abitudini) assimilare, capire, comprendere,fare proprio

assimilare, capire, comprendere,fare proprio ( senso figurato ) (forze, risorse, soldi, ) consumare, eliminare, esaurire,

consumare, eliminare, esaurire, (idee e simili) acquisire, assimilare, impadronirsi, recepire,

acquisire, assimilare, impadronirsi, recepire, (tempo) impegnare, prendere, richiedere Contrari (un liquido) rigettare

rigettare ( senso figurato ) (usi, abitudini) produrre

produrre (chimica) desorbire Parole derivate assorbente, assorbibile, assorbimento, assorbitore, assorto riassorbire Varianti adsorbire Termini correlati (trattenere liquido) spugna

La risposta a Catturare e trattenere un liquido

ASSORBIRE

A

S

S

O

R

B

I

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Catturare e trattenere un liquido' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.