Verbo per spugne nei cruciverba: la soluzione è Assorbire

Home / Soluzioni Cruciverba / Verbo per spugne

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Verbo per spugne' è 'Assorbire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSORBIRE

Curiosità e Significato di Assorbire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Assorbire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Assorbire? Assorbire significa assoggettare o trattenere un liquido, una sostanza o un'informazione, come nel caso di una spugna che assorbe acqua. È un termine molto usato in vari contesti, dalla fisica alla medicina, ma anche nella comunicazione, dove indica la capacità di catturare e integrare contenuti o emozioni. Con questa parola si descrive il processo di naturale integrazione e coinvolgimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Attirare e incorporare liquidi come una spugnaCatturare e trattenere un liquidoAttrarre imbevendoseneIl verbo con scarponi e racchetteVerbo da impostoriUn verbo da farfalloni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assorbire

Se "Verbo per spugne" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A C I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACERI" ACERI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.