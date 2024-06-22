Rivestire la pillola

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rivestire la pillola' è 'Indorare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDORARE

Perché la soluzione è Indorare? Indorare significa coprire una pillola con uno strato sottile di zucchero o altro rivestimento, rendendola più gradevole al palato e facilitando l’assunzione. Questa operazione permette di mascherare il sapore amaro o sgradevole di alcune medicine, migliorando l’esperienza del paziente. Il processo richiede l’applicazione di uno strato sottile e uniforme, spesso utilizzando appositi rivestimenti ed attrezzature specializzate. Indorare rappresenta quindi un metodo efficace per rendere più tollerabile la somministrazione di farmaci.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rivestire la pillola". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Rivestire la pillola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Indorare

La definizione "Rivestire la pillola" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rivestire la pillola" conferma che la soluzione 'Indorare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Indorare

I Imola N Napoli D Domodossola O Otranto R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rivestire la pillola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Indorare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Addolcire la pillolaPillola di piccole dimensioni usata in omeopatiaRivestire con calce i mattoni che formano il muroRivestire coprireSi usa per rivestire padelleMenzionato o designato a rivestire una carica