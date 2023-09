Le particelle inquinanti dette anche PM10 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le particelle inquinanti dette anche PM10. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : POLVERI SOTTILI

Significato/Curiosita : Le particelle inquinanti dette anche pm10

Parti uguali che si ripetono in sequenza (dette "unità ripetitive"), a partire da molecole più semplici (dette "monomeri", o "unità monomeriche"). nel 1929... Nel 2008, ha stimato che le polveri fini siano responsabili di circa 2 milioni di decessi nel mondo all'anno. le polveri fini causano 22 000-52 000 morti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

