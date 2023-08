Vino rosso e frutta mischiati in Spagna spa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino rosso e frutta mischiati in Spagna spa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANGRIA

Significato/Curiosita : Vino rosso e frutta mischiati in spagna spa

Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie, frutta, zucchero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Antico impacco di vino a scopo medico; Il provino del ballerino; Indovino biblico che benedì il popolo di Israele; Come Pierfrancesco Favino e Alessio Boni; Formato per bottiglie di vino da 27 litri; Fiabesca renna di Babbo Natale con il naso rosso ; Grosso torrente primo tributario del fiume Brenta; A volte rende rosso il cielo; rosso più bianco; Scrisse Il rosso e il nero; La tenaglia per la frutta secca; Quelli di frutta non sono mucolitici; Dànno frutta a caschi; La tenaglia per la frutta ; Una conserva di frutta ; Il moro sfidato da Orlando nel poema spagna ; Ci sono quelli di Coca in spagna e Conwy in Galles; spagna cantante; È diventato re di spagna nel 2014; Dominarono in spagna ;

