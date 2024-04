La definizione e la soluzione di 10 lettere: L incapacita di distinguere i colori. DALTONISMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La discromatopsia è un difetto alla vista di alcuni colori, ovvero un'inabilità a percepire i colori, del tutto o in parte. È un difetto del cromosoma X, quindi di natura prevalentemente genetica. Tuttavia può insorgere anche in seguito a danni agli occhi, ai nervi o al cervello e persino in seguito all'esposizione ad alcuni composti chimici. Il termine volgare "daltonismo" prende il nome da John Dalton e si identifica oggi con il termine deuteranomalia. È impropriamente utilizzato come sineddoche per discromatopsia. Un discromatopsico, ossia un individuo affetto da discromatopsia, non riesce a distinguere luci di diversa lunghezza d'onda. ...

daltonismo ( approfondimento) m inv

(biologia) (medicina) malattia ereditaria recessiva dell'uomo, contraddistinta dalla mancanza di distinzione dei colori, in particolare del rosso e del verde

Sillabazione

dal | to | nì | smo

Pronuncia

IPA: /dalto'nizmo/

Etimologia / Derivazione

da Dalton (chimico e fisico inglese affetto egli stesso dalla malattia, di cui diede avvio agli studi) e dal suffisso -ismo

Sinonimi

discromatopsia

Parole derivate

daltonico

Termini correlati