Un apertura per sbirciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un apertura per sbirciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPIRAGLIO

Significato/Curiosita : Un apertura per sbirciare

"seguaci" o "tweep", un portmanteau di twitter e peeps (sbirciare). i singoli post possono essere inoltrati da altri utenti al proprio feed, un processo noto... Pseudonimo in rocco hunt e nel 2011 pubblica sotto la honiro label il mixtape spiraglio di periferia, contenente collaborazioni con artisti come clementino e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un apertura per sbirciare : apertura; sbirciare; Può avere l apertura a scatto; Grande mobile con apertura sul lato superiore; Se sono di mischia o di apertura giocano a rugby; apertura di un recipiente rimuovendone il tappo; Un apertura per il vapore; Una piccola apertura per sbirciare ;

Cerca altre Definizioni