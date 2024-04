La Soluzione ♚ Fissano aperture e chiusure

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Fissano aperture e chiusure. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORARI

Curiosità su Fissano aperture e chiusure: Italiana è stata curata da play world film, doppiata da bivision e trasmessa su rete 4 nel corso del 1982. le sigle di apertura e di chiusura originali... I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali, economici e sociali. Precedentemente alla loro adozione nelle varie zone della Terra si usava l'ora solare locale (media o vera). I fusi orari, unificando una fascia o una zona di un fuso orario, consentono di impostare gli orologi di una regione o di uno stato sull'ora solare media del meridiano centrale del fuso in cui la zona ricade. Inizialmente, il mondo era diviso in 24 zone temporali, ognuna delle quali copriva 15° di longitudine, con un proprio fuso orario e differiva da quella ...

