La definizione e la soluzione di 7 lettere: La fanno i giovani avvocati. PRATICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

pratica f sing

femminile di pratico

Sostantivo

pratica f sing (pl.: pratiche)

(burocrazia) procedura d'ufficio (per estensione) (diritto) (economia) apprendistato professionale

Voce verbale

terza persona singolare del presente di praticare seconda persona singolare dell'imperativo presente di praticare

Sillabazione

prà | ti | ca

Pronuncia

IPA: /'pratika/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi pratico

vedi pratico (sostantivo) dal greco pat (pstµ) ossia "(scienza) pratica"

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) concreta, effettiva, reale, tangibile

concreta, effettiva, reale, tangibile utile, efficace, semplice, facile, comoda, agevole, adatta, adeguata, idonea

(di persona) abile, capace, esperta, preparata, competente, ferrata, versata, affidabile, provetta, valente, efficiente

abile, capace, esperta, preparata, competente, ferrata, versata, affidabile, provetta, valente, efficiente (sostantivo) attività, attuazione, azione, esecuzione, esercizio, prassi, realizzazione

attività, attuazione, azione, esecuzione, esercizio, prassi, realizzazione abilità, capacità, cognizione, competenza, conoscenza, dimestichezza, esperienza, perizia, scioltezza

(con persone)' abitudine, amicizia, confidenza, consuetudine, familiarità, frequentazione, relazione, usanza, uso

abitudine, amicizia, confidenza, consuetudine, familiarità, frequentazione, relazione, usanza, uso (nel lavoro) addestramento, apprendistato, praticantato, tirocinio, training

addestramento, apprendistato, praticantato, tirocinio, training affare, faccenda, negoziato, trattativa

cartella, documentazione, documento, dossier, fascicolo, incartamento,

(di materie, processi, tecniche) sicurezza,

sicurezza, operazione, passo, trattativa

Contrari

(aggettivo) astratta, ideale, teorica

astratta, ideale, teorica complicata, difficile, inefficace, inutile, irrazionale, scomoda

(di persona) ignorante, impreparata, inabile, incapace, incompetente, inesperta,

ignorante, impreparata, inabile, incapace, incompetente, inesperta, (sostantivo) astrazione, idea, previsione, progetto, proposito, teoria

astrazione, idea, previsione, progetto, proposito, teoria (di materie, processi, tecniche) ignoranza, imperizia, incapacità, incompetenza, inesperienza

ignoranza, imperizia, incapacità, incompetenza, inesperienza distacco, estraneità

impreparazione, improvvisazione

Parole derivate