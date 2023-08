Li inoltrano gli avvocati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li inoltrano gli avvocati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICORSI

Significato/Curiosita : Li inoltrano gli avvocati

Mao jin nel covo dei wing kong, al cospetto di lo pan. jack e wang si inoltrano nel palazzo dopo essersi salvati da un ascensore che si riempiva d'acqua... Esaminare i ricorsi e di assumere le decisioni di merito. ^ esso è previsto dal d.p.r. n. 1199 del 1971. in tale norma si afferma che: -il ricorso gerarchico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Li inoltrano gli avvocati : inoltrano; avvocati; Si inoltrano nei boschi; avvocati esperti in problemi coniugali; Uno degli avvocati in causa; Le parcelle degli avvocati ; I compensi degli avvocati ; avvocati esperti in stesura di accordi tra le parti;

Cerca altre Definizioni