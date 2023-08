La esamina il burocrate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La esamina il burocrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRATICA

Significato/Curiosita : La esamina il burocrate

Altre risposte alla domanda : La esamina il burocrate : esamina; burocrate; esamina i ricorsi sigla; esamina re qualcuno con lo sguardo; esamina ta di nuovo; esamina re una regola; Lo esamina chi decide; Non sbrigato dal burocrate ; burocrate con mansioni di autonomia e responsabilità; Pagamento di una somma in burocrate se; Incassare per il burocrate ;

