La definizione e la soluzione di 8 lettere: Arte del parlare e del convincere. RETORICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole. Il termine viene dal latino rhetorica (ars), a sua volta dal greco antico: t t, rhetorik téchne, 'arte del parlare in pubblico', da t, rhtor, 'colui che parla in pubblico', dalla radice del verbo e, eíro, 'io dico'. Disciplina ancora vivace, ha raccolto lungo più di due millenni di storia un insieme assai vasto di dottrine e tecniche, confrontandosi e confondendosi con una molteplicità di discipline (in particolare con l'oratoria) e assumendo essa stessa aspetti e significati alquanto variegati, ...

retorica f sing

femminile singolare di retorico

Sostantivo

retorica ( approfondimento) f sing (pl.: retoriche)

(letteratura) (linguistica) (storia) (filosofia) arte del persuadere usando un linguaggio appropriato (per estensione) (gergale) (spregiativo) sfoggio inutile e pomposo di eloquenza ripetere o dire secondo esperienza corretta e/o errata esposizione del complesso delle dottrine etiche e/o religiose dimostrazione di una tesi (politica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (familiare) parlar tanto ma senza coerenza

Sillabazione

re | tò | ri | ca

Pronuncia

IPA: /re'trika/

Etimologia / Derivazione

dal latino rhetorica (ars), che deriva dal greco t (t)

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) stilistica, formale, oratoria, declamatoria

stilistica, formale, oratoria, declamatoria ( spregiativo ) enfatica, accademica, magniloquente, ampollosa, verbosa, prolissa, ridondante, arzigogolata

enfatica, accademica, magniloquente, ampollosa, verbosa, prolissa, ridondante, arzigogolata ( per estensione ) esagerata, artificiosa

esagerata, artificiosa (sostantivo) oratoria, eloquenza, linguistica, precettistica

oratoria, eloquenza, linguistica, precettistica (spregiativo) magniloquenza, enfasi, ampollosità, pomposità, ridondanza, verbosità

Contrari

essenziale, concisa, scarna

Parole derivate

euroretorica

Termini correlati