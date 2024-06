Un espressione come l iperbole o l antonomasia

: Si parla di "artificio" in quanto la figura rappresenta, soprattutto nel linguaggio poetico, una "deviazione", uno "scarto" rispetto al linguaggio comune: così le intende il maestro di retorica romano Marco Fabio Quintiliano (I secolo d. In retorica, fin dalle sue forme classiche, si intende per "figura" (spesso "figura retorica"; in greco sµa, schêma; in latino figura, da fingo, 'plasmo') qualsiasi artificio nel discorso volto a creare un particolare effetto.

Italiano: Locuzione nominale: figura retorica ( approfondimento) f (pl.: figure retoriche) . (grammatica) qualsiasi artificio nel discorso volto a creare un particolare effetto sonoro o di significato. Iponimi: accumulazione - adynaton - aferesi - aforismo - allegoria - allitterazione - allusione - anacoenosi - anacoluto - anadiplosi - anafora - analessi - anastrofe - anfibologia - antanaclasi - antimeria - antimetabole - anticlimax - antifrasi - antitesi - antonomasia - antropomorfismo - apocope - apofasi - aporia - aposiopesi - apostrofe - apposizione - arcaismo - asindeto - aulicismo - auxesi - assonanza - cacofonia - catacresi - catafora - chiasmo - circolo - circonlocuzione - climax - costruzione ad sensum - diafora - dialisi - diallage - dilogia - disfemismo - distmesi - dittologia - domanda retorica - ellissi - enallage - endiadi - endiatri - enfasi - entimema - enjambement - epanadiplosi - epanalessi - epanodo - epanortosi - epifonema - epifora - epistrofe - epiteto - erotema - esclamazione - eufemismo - figura di costruzione - figura di dizione - figura di elocuzione - figura di pensiero - figura di ritmo - figura di significato - figura etimologica - hysteron proteron - interrogazione retorica - inversione - invettiva - ipallage - iperbato - iperbole - ipofora - ipostasi - ipotiposi - ironia - isocolon - isterologia - iterazione - kenning - litote - malapropismo - meiosi - metafora - metalessi - metalogismo - metaplasma - metasemema - metatassi - metonimia - omeottoto - omoteleuto - onomatopea - ossimoro - parabola - paradosso - paragoge - paralessi - paralipsi o paralissi o paralepsi o paralessi - parallelismo - paraprosdokian - parentesi - paromeosi - paromeosi - paronimia - paronomasia - perifrasi - perissologia - personificazione - pleonasmo - polisindeto - polittoto - premunizione - preterizione - procatalessi o prolessi - proslessi - prosopopea - raddoppiamento - reiterazione - reticenza - ripetizione - sillessi - similitudine - simploche - sinalefe - sinchisi - sincope - sineddoche - sineresi - sinesi - sinonimia - sinestesia - sospensione - tautologia - tmesi - truismo - understatement - variatio - zeppa - zeugma - zoomorfismo .