La Soluzione ♚ Un impronta del polpastrello La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un impronta del polpastrello. DITATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un impronta del polpastrello: Italiano Sostantivo ditata f sing (pl.: ditate) impronta di un dito su una superficie o oggetto. Sillabazione di | tà | ta Pronuncia IPA: /di'tata/ Etimologia / Derivazione deriva da dito Alterati (diminutivo) ditatina Altre Definizioni con ditata; impronta; polpastrello; Un segno del polpastrello; Impronta digitale; Impronta per le monete; L impronta di un pizzicotto;

DITATA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un impronta del polpastrello' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.