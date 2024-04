La Soluzione ♚ Era compito della balia La definizione e la soluzione di 7 lettere: Era compito della balia. NUTRIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Era compito della balia: Disambiguazione – se stai cercando il territorio amministrato o contada, vedi balìa. disambiguazione – se stai cercando la giurisdizione del balì, vedi baliato... Nutrire il pianeta, energia per la vita è il tema che fu scelto per la Esposizione Universale di Milano 2015. Questa scelta voleva trattare delle tecnologie, dell'innovazione, della cultura, delle tradizioni e della creatività legati al settore dell'alimentazione e del cibo. Riprendendo tematiche già sviluppate in precedenti edizioni della manifestazione (come ad esempio il tema dell'acqua dell'Expo 2008 di Saragozza), le si è voluto riproporre ... Altre Definizioni con nutrire; compito; balia; Provvedere all alimentazione; Dare da mangiare; Il compito del portiere; Il compito dei guardiani; La balia che si prende cura dei bambini; Così i bimbetti chiamano la balia;

La risposta a Era compito della balia

NUTRIRE

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Era compito della balia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.