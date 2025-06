Il sedile degli hockeisti penalizzati nei cruciverba: la soluzione è Panca

PANCA

Vuoi sapere di più su Panca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Panca.

Perché la soluzione è Panca? La panca è il sedile lungo e spesso dove si siedono i giocatori di sport come il hockey o il calcio quando sono in panchina. Serve per far riposare gli atleti, monitorare le partite e prepararsi senza essere in campo. Insomma, è il punto di sosta e strategia della squadra, un vero e proprio “ufficio temporaneo” tra un’azione e l’altra.

Stai cercando la risposta alla definizione "Il sedile degli hockeisti penalizzati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

