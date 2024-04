La Soluzione ♚ I quesiti della Sfinge La definizione e la soluzione di 6 lettere: I quesiti della Sfinge. ENIGMI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I quesiti della sfinge: Enigma fu un dispositivo elettromeccanico per cifrare e decifrare messaggi. Macchina nata da un tentativo di commercializzazione poi fallito, fu ampiamente utilizzata dalle forze armate tedesche durante il periodo nazista e della seconda guerra mondiale. La facilità d'uso e la presunta indecifrabilità furono le maggiori ragioni del suo ampio utilizzo. Nonostante fosse stata modificata e potenziata nell'arco del suo periodo di utilizzo, un nutrito gruppo di esperti riuscì a violarla dopo essersi impegnato a lungo con questo intento. I primi a decifrarla nel 1932 furono alcuni matematici polacchi: Marian Rejewski, Jerzy Rózycki e Henryk ... Italiano Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Enigma fu un dispositivo elettromeccanico per cifrare e decifrare messaggi. Macchina nata da un tentativo di commercializzazione poi fallito, fu ampiamente utilizzata dalle forze armate tedesche durante il periodo nazista e della seconda guerra mondiale. La facilità d'uso e la presunta indecifrabilità furono le maggiori ragioni del suo ampio utilizzo. Nonostante fosse stata modificata e potenziata nell'arco del suo periodo di utilizzo, un nutrito gruppo di esperti riuscì a violarla dopo essersi impegnato a lungo con questo intento. I primi a decifrarla nel 1932 furono alcuni matematici polacchi: Marian Rejewski, Jerzy Rózycki e Henryk ... enigmi m pl plurale di enigma Sillabazione e | nì | gmi Etimologia / Derivazione vedi enigma Citazione Sinonimi indovinelli

giochi enigmistici, rebus, anagrammi, rompicapi, quiz

( per estensione ) astrusità, ambiguità, astruserie

astrusità, ambiguità, astruserie (senso figurato) misteri, arcani, sfingi Contrari soluzioni, risposte Varianti enimmi Altre Definizioni con enigmi; quesiti; sfinge; Risolvono le sciarade; Risolvono rebus e sciarade; L amica di Gianni che pone quesiti ai nostri lettori; Un programma di quesiti; Edipo risolse quello della Sfinge; Misteri come quelli della Sfinge; Cerca altre soluzioni cruciverba

ENIGMI

