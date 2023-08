Le vocali della Sfinge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali della Sfinge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : Le vocali della sfinge

Di queste vocali anteriori arrotondate (dette in passato anche "vocali turbate") è considerata una delle caratteristiche più specifiche della lingua lombarda... Solomon airlines ie – codice iso 639-2 alpha-2 dell'occidental/interlingue ie – codice iso 3166-1 alpha-2 della repubblica d'irlanda .ie – dominio di primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Cerca altre Definizioni