La Soluzione ♚ Devono essere spiegati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Devono essere spiegati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENIGMI

Curiosità su Devono essere spiegati: Cose che devono essere lette, ciò che è da leggere. nel contesto di un grafico o di una carta geografica, è la tabella in cui sono spiegati i simboli... Enigma fu un dispositivo elettromeccanico per cifrare e decifrare messaggi. Macchina nata da un tentativo di commercializzazione poi fallito, fu ampiamente utilizzata dalle forze armate tedesche durante il periodo nazista e della seconda guerra mondiale. La facilità d'uso e la presunta indecifrabilità furono le maggiori ragioni del suo ampio utilizzo. Nonostante fosse stata modificata e potenziata nell'arco del suo periodo di utilizzo, un nutrito gruppo di esperti riuscì a violarla dopo essersi impegnato a lungo con questo intento. I primi a decifrarla nel 1932 furono alcuni matematici polacchi: Marian Rejewski, Jerzy Rózycki e Henryk ...

