Porre dei quesiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre dei quesiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOMANDARE

Significato/Curiosita : Porre dei quesiti

Oggetto cinque distinti quesiti. in continuità con i referendum abrogativi in italia del 1987, furono riproposti tre quesiti diretti ad abolire le norme... Estate / baby non bere (hollywood h 1045) 1960: il nostro concerto / non domandare alle stelle (hollywood h 1046) 1960: buon natale a tutto il mondo / jingle...