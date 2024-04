La Soluzione ♚ Ha la testa triangolare La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ha la testa triangolare. VIPERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha la testa triangolare: Vipera Laurenti, 1768 è un genere di serpenti velenosi, appartenenti alla famiglia Viperidae. Sostantivo Significato e Curiosità su: Vipera Laurenti, 1768 è un genere di serpenti velenosi, appartenenti alla famiglia Viperidae. vipera ( approfondimento) f sing (pl.: vipere) (zoologia) , (erpetologia) rettile comune nei prati con corpo molto allungato, senza arti, squamoso, capo triangolare, occhi senza palpebre, con pupille dilatabili, 2 denti laterali ripiegabili, cavi, in comunicazione con ghiandole velenifere (senso figurato) persona malvagia Sillabazione vì | pe | ra Pronuncia IPA: /'vipera/ Etimologia / Derivazione dal latino vipera, che è verosimilmente un'aplologia di vivipera dal momento che la vipera, a differenza di altri rettili, partorisce i piccoli già usciti dall'uovo Sinonimi aspide

(senso figurato) maldicente, denigratore, calunniatore, detrattore, malalingua, malvagio, perfido Iperonimi animale, vertebrato, eterotermo, rettile, ofide, viperide Altre Definizioni con vipera; testa; triangolare; Ha i denti velenosi; Sono in testa alla graduatoria; La testa dell amico; In testa a Joker; Quella latina è triangolare; Vela triangolare; Cerca altre soluzioni cruciverba

VIPERA

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Ha la testa triangolare' è.