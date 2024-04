La Soluzione ♚ Quella d aria si gonfia La definizione e la soluzione di 6 lettere: Quella d aria si gonfia. CAMERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Quella d aria si gonfia: La Camera dei deputati (o semplicemente Camera), nell'ordinamento costituzionale italiano, è l'assemblea legislativa che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento italiano. Istituita nel 1948, riprende l'analogo organismo ereditato dal Regno d'Italia nel 1861 noto fino all'Unità come Camera dei deputati del Regno di Sardegna e che nel 1939 fu soppresso dal fascismo per essere rimpiazzato dalla Camera dei fasci e delle corporazioni. Dopo la caduta del fascismo durante la seconda guerra mondiale e la conseguente trasformazione dell'Italia in repubblica a fine conflitto, la nuova Costituzione del 1948 ripristinò la Camera dei ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La Camera dei deputati (o semplicemente Camera), nell'ordinamento costituzionale italiano, è l'assemblea legislativa che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento italiano. Istituita nel 1948, riprende l'analogo organismo ereditato dal Regno d'Italia nel 1861 noto fino all'Unità come Camera dei deputati del Regno di Sardegna e che nel 1939 fu soppresso dal fascismo per essere rimpiazzato dalla Camera dei fasci e delle corporazioni. Dopo la caduta del fascismo durante la seconda guerra mondiale e la conseguente trasformazione dell'Italia in repubblica a fine conflitto, la nuova Costituzione del 1948 ripristinò la Camera dei ... camera ( approfondimento) f sing (pl.: camere) (architettura) ambiente interno ad una casa (fotografia) (cinematografia) apparecchio per filmare (tecnologia) (ingegneria) ambiente chiuso per contenere oggetti o per far avvenire un processo fisico o chimico Sillabazione cà | me | ra Pronuncia IPA: /'kamera/ Etimologia / Derivazione dal latino camera, ossia "volta, soffitto a volta di una stanza" Sinonimi ambiente, locale, sala, stanza (da letto), vano,

(di monastero o carcere) cella

cella ( per estensione ) mobili, arredamento, mobilia

mobili, arredamento, mobilia ( politica ) assemblea, associazione, confederazione, consiglio, ente, insieme dei deputati, parlamento, unione

assemblea, associazione, confederazione, consiglio, ente, insieme dei deputati, parlamento, unione (in apparecchiature) compartimento, involucro, recipiente, spazio, vano, vasca

compartimento, involucro, recipiente, spazio, vano, vasca macchina fotografica, cinepresa Parole derivate anticamera, fotocamera, microcamera, videocamera Alterati ( diminutivo ) cameretta, camerina

cameretta, camerina ( accrescitivo ) camerona, camerone

