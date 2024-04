La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un incitamento a sollevare. ISSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Voce verbale

Significato e Curiosità su: Jo-Issa Rae Diop, nota come Issa Rae (Los Angeles, 12 gennaio 1985), è un'attrice, sceneggiatrice, produttrice cinematografica e scrittrice statunitense. Ha ottenuto il plauso della critica come co-sceneggiatrice e attrice nella serie televisiva Insecure, grazie a cui ha ottenuto nomine ai Golden Globe, Primetime Emmy Awards, Critics' Choice Television Awards e ha vinto tre NAACP Image Award, un Satellite Award e tre Black Reel Awards. Dal 2020 ha fondato la Hoorae Media, casa di produzione cinematografica, producendo film e serie televisive per la HBO, Warner Bros. e Universal Pictures.La rivista Forbes ha inserito Rae tra le 30 Under 30 ...

issa

terza persona singolare dell'indicativo presente di issare seconda persona singolare dell'imperativo di issare

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

vedi issare